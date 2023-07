Barra&Brasa retorna ao BarraShoppingSul neste fim de semana reunindo música e culinária

Devido ao sucesso, o Barra&Brasa, evento do BarraShoppingSul (Av. Diário de Notícias, 300) que reúne gastronomia e música ao ar livre, de frente para o Guaíba, retorna no próximo fim de semana. O evento volta ao estacionamento do shopping neste sábado (29) e domingo (30), das 11h às 21h. Acesso ao local é gratuito, e o público paga apenas o consumo no bar e nos restaurantes.Neste sábado (29), a atração será Serginho Moah, às 18h30min, cantando seus maiores sucessos, precedido de shows de Rafael Witt, Liverpoa (Beatles) e Rafa Machado & Banda. Já no domingo (30), Comunidade Nin-Jitsu sobe ao palco às 16h30min, sendo acompanhados, também, por shows de Acustico Rockfeller, Banda In The Box e Rafael Malenotti & Tributo ao Rock Gaúcho, com Carlinhos Carneiro, Tche Gomes e Jaques Maciel.