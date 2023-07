Encontro das Águas, exposição de Fábio André Rheinheimer entra em cartaz na Delphus Galeria de Arte

O arquiteto, curador e artista visual Fábio André Rheinheimer abrirá sua nova exposição, Encontro das águas, neste sábado (29), às 9h, na Delphus Galeria de Arte (Av. Cristóvão Colombo, 1501). A mostra une uma série de obras que exploram a preservação dos mananciais hídricos, um dos temas recorrentes no trabalho do artista, e contempla desenhos e fotografias. A visitação poderá ser realizada até o dia 31 de agosto, de segunda à sexta-feira das 9h às 18h45min e, aos sábados, das 9h às 13h. Entrada franca.A exposição inédita Encontro das Águas apresenta um apanhado de obras, fotografias e, em sua maioria, desenhos, cuja investigação teve início no ano de 2012. Os trabalhos estão divididos em duas partes. As obras da série Waterfall (desenhos), têm como caraterística a trajetória dinâmica e contínua da linha, a qual se modifica, cria e organiza diversas superfícies mediante o acúmulo. Este, por sua vez, dá origem a pequenos fragmentos gráficos – planos estruturantes fundamentais da forma volumétrica resultante.A série A Tempestade (fotografias), por sua vez, foi desenvolvida enquanto projeto de pesquisa a partir do exercício pictórico, em que as pinturas são alteradas e fotografadas num processo contínuo; tendo por referência o impressionismo e A Grande Onda de Kanagawa, do mestre japonês Katsushika Hokusai, especialista em ukiyo-e (o termo significa mundo flutuante, e é um gênero de pintura e também xilogravura que se tornou conhecido no Japão entre os séculos XVIII e XIX). A exposição já passou por Porto Alegre, Santa Maria e São Paulo e, agora, algumas obras são reapresentadas na mostra da Delphus Galeria.