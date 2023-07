Soprano Laura de Souza recebe homenagens póstumas neste fim de semana

cantoras líricas mais relevantes do Rio Grande do Sul recebe homenagens que marcam um ano de seu falecimento. A vida e a obra de Laura de Souza será celebrada nesse sábado (29), às 18h, na Catedral Anglicana da Santíssima Trindade (Rua dos Andradas, 880) com o o famoso Réquiem em ré menor, de Mozart. Ingressos custam a partir de R$ 25,00 e estão à venda na Sympla . Já no domingo (30), às 16h, as homenagens serão por conta da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (CORS), que realiza um Recital In Memoriam, com obras de Mozart, Richard Wagner, Edvard Grieg e Richard Strauss. A entrada é franca e o evento acontece no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). Uma dasrecebe. A vida e a obra denesse, na Catedral Anglicana da Santíssima Trindade (Rua dos Andradas, 880) com o o famoso, de. Ingressos custam a partir de R$ 25,00 e estão à venda na. Já no, as homenagens serão por conta da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (CORS), que realiza um, com obras de. A entrada é franca e o evento acontece no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n).

Para interpretar a missa fúnebre composta em 1791, a última obra do grande compositor austríaco Mozart, participa do concerto o Coral Casa da Música, formado por vários amigos coralistas de Laura de Souza, além dos seguintes cantores solistas: Raquel Fortes (soprano), Angela Diel (contralto), Maicon Cassânego (tenor) e Daniel Germano (baixo). A regência será de Lucas Alves, com Adrian Perazza ao piano.

E a apresentação de domingo (30) conta com a soprano Eiko Senda e o pianista Max Uriarte interpretando Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte, Abendempfindung an Laura e An Chloë, de Wolfgang Amadeus Mozart; Wesendonck Lieder, Der Engel, Stehe still!, Im Treibhaus, Schmerzen e Träume, de Richard Wagner; Ich liebe dich, Zum Rosenzeit e Ein Traum, de Edvard Grieg; e Allerseelen, Befreit, Die Nacht e Zueignung, de Richard Strauss.

Mesmo debilitada e tratando a doença em segredo, Laura fez sua última apresentação no dia 7 de julho do ano passado, em Uma Noite na Ópera, em Lajeado. "Laura era uma força da natureza. Voltou para Porto Alegre entusiasmada e cheia de energia com o nosso projeto da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul e do Ópera Estúdio, que formatamos juntos. Ela segue viva dentro de nós e no legado artístico e pedagógico inestimável que nos deixou", diz Flávio Leite, diretor da CORS.



Formada em piano pelo Instituto de Artes da Ufrgs, em 1983 mudou-se para a Europa, onde completou os estudos em cidades como Hamburgo, Paris e Milão. Venceu o primeiro lugar na Biennale di Canto di Cagliari, em 1988, e o Primeiro Grande Prêmio no Concurso Internacional de Canto do Rio de Janeiro, em 1991.



Entre 1991 e 1998, foi membro estável do Staatstheater Kassel e do Deutsches Nationaltheater Weimar, na Alemanha. No Brasil, cantou nos principais teatros e com as principais orquestras um repertório que incluía óperas como Don Giovanni, de Mozart, Tannhäuser, de Wagner, Tosca, na ópera de Puccini, ou Elisabetta, no Don Carlo de Verdi. Em 2005, fez a estreia latino-americana do monodrama Erwartung, de Schoenberg, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.