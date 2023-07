O Convento, terror protagonizado por Jena Malone chega aos cinemas nesta quinta-feira (27)

Protagonizado por Jena Malone (Jogos Vorazes) e Danny Huston (Os Filhos da Esperança), o terror O Convento chega aos cinemas nacionais nesta quinta-feira (27). O longa conta com direção de Christopher Smith, que também assina o roteiro ao lado de Laurie Cook. No filme, Grace (Jena Malone) é convocada para viajar até um isolado convento na Escócia após o suposto suicídio de seu irmão, o Padre Miguel (Steffan Cennydd). Desconfiando do relato oficial da Igreja, Grace tenta descobrir o que realmente aconteceu com a ajuda do Padre Romero. Enquanto ela explora todos os cantos do convento, os penhascos selvagens e as praias varridas pelo vento nas proximidades, ela se depara com uma trama envolvendo assassinatos, sacrilégios e verdades aterrorizantes sobre o seu próprio passado.O diretor Christopher Smith revela que, para ele, os fantasmas são como demônios que escondemos de nós mesmos, e, em algum momento, eles vêm nos perseguir, como é o caso da personagem de O Convento.Danny Huston interpreta o Padre Romero, um religioso que cruza o caminho de Grace no longa. "Eu sempre quis interpretar um padre, e, conforme li o roteiro, vi aí a possibilidade. Para mim, o filme é uma combinação de Narciso Negro, O Bebê de Rosemary e O Exorcista." As filmagens foram na Ilha de Skye, na Escócia.