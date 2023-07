Ella Por Elas traz o melhor de Ella Fitzgerald ao Jazz Day no Farol Santander

Para celebrar o jazz, um dos gêneros musicais mais aclamados em todo o mundo, o Farol Santander promove o festival Jazz Day, uma série de 15 concertos com atrações nacionais e internacionais. No show de agosto, nesta terça-feira (1), às 20h, as vozes das catarinenses Cláudia Bossle e Jéssica Pereira, acompanhadas pelo pianista pernambucano Yves Tanuri, o contrabaixista catarinense Tiê Fernandes Pereira e o baterista gaúcho Bruno Braga, prestam tributo a uma das maiores vozes do jazz de todos os tempos, Ella Fitzgerald. Os ingressos estão à venda na Sympla, por valores a partir de R$ 17,50.No repertório, Claudia e Jéssica se revezam, interpretando canções icônicas como Blue Skies (Irving Berlin) e Route 66 (Bobby Troup). O show tem também lindos duetos em Everytime We Say Goodbye e Love For Sale - ambas de Cole Porter. E como não poderia ser diferente, a dupla ainda apresenta algumas improvisações ao melhor estilo scat singing, marca registrada da cantora americana.Um show que vêm sendo apresentado em várias cidades do país, com grande sucesso e que traz o melhor desta cantora americana, considerada uma das maiores de todos os tempos. Muitos críticos a consideram inigualável, a maior entre as cantoras de jazz. Com uma extensão vocal que abrangia três oitavas, dicção, fraseado e entonação impecáveis e uma grande habilidade de improvisação, Ella, em seus cinquenta e nove anos de carreira, ganhou 14 Prêmios Grammy e recebeu a Medalha Nacional das Artes e a Medalha Presidencial da Liberdade e ajudou a registrar vários standards da música americana, que perduram até hoje.