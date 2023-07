As Batucas promovem oficina de percussão em homenagem a Rita Lee nesta sexta (11) dia 11 de agosto, às 16h e 18h30min

As Batucas promovem a terceira edição de um projeto de imersão, onde as alunas se dedicam a entrar em contato com a música de forma ampla, guiadas pela experiência e sensibilidade das musicistas Biba Meira e Julia Pianta, na parte percussiva; e por Raquel Pianta, na parte de vocal. Essa nova edição homenageia Rita Lee, abordando a obra dessa grande artista brasileira durante a imersão desta sexta feira (11), que terá duas turmas: às 16h e às 18h30min. Não é necessária experiência com música, percussão ou canto para participar. Os materiais todos são disponibilizados pela escola das Batucas, que fica na Rua Miguel Tostes, próximo ao Hospital de Clínicas. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 60,00. A ideia é trazer para as participantes o universo de Rita Lee e trabalhar algumas músicas, tanto na parte percussiva, quanto na parte vocal. O objetivo é que as alunas tenham um contato mais próximo com instrumentos como o surdo, o tamborim, o agogô, a caixa e o chocalho; além de se familiarizarem com questões rítmicas, de pulso da música e da conexão com o corpo.O momento da prática vocal é ministrado pela musicista Raquel Pianta, e engloba tanto aquecimentos vocais - de respiração e corpo - como o aprendizado de uma canção para as alunas cantarem juntas. Sempre pensando as atividades para iniciantes na música, tanto os aquecimentos quanto a canção serão trabalhadas de forma acessível para todas. A oficina se encerra com a junção dos ensinamentos percussivos com a prática vocal: tocar e cantar junto.