Instituto Ling oferece formações gratuitas para professores da rede pública de ensino com temas que envolvem cultura, arte e tecnologia

Ministradas por renomados docentes do Rio Grande do Sul, as aulas acontecem de agosto a novembro, voltadas a professores, educadores e estudantes universitários da rede pública de ensino que atuem diretamente com Educação (escolas municipais, estaduais e federais, ONGs e instituições filantrópicas). Serão 15 encontros, de 15 de agosto a 28 de novembro, sempre nas terças-feiras, das 19h às 21h30, no auditório do Instituto Ling (Rua João Caetano, 440).