Machado de Assis cinematográfico

Um dos maiores clássicos da literatura nacional, Dom Casmurro, ganha uma nova leitura cinematográfica pelas mãos de Julio Bressane. Capitu e o Capítulo chega aos cinemas trazendo Mariana Ximenes, Vladimir Brichta e Enrique Diaz como protagonistas. No filme, Mariana assume o famoso papel de Capitu, cujos "olhos de cigana oblíqua e dissimulada" seduzem o jovem Bentinho (Vladimir), que, anos mais tarde, na maturidade, narra toda essa história, assumindo o apelido de Casmurro (Enrique). O que era amor se tornou um ciúme doentio, em devaneios do protagonista, que acabaram consumindo a paixão. Em Capitu e o Capítulo, o diretor parte do que há de mais cinematográfico em Machado de Assis, e desdobra a trama machadiana em capítulos de uma ficção escondida, ainda não vista.

Conservadorismo contra as pessoas LGBT

Blue Jean, filme escrito e dirigido pela estreante Georgia Oakley, estreia nos cinemas brasileiro. O longa, que foi destaque no Festival Filmelier no Cinema, se passa em 1988, durante o governo da primeira ministra conservadora Margaret Thatcher no Reino Unido, que promove uma campanha contra a população LGBT, incentivando a discriminação em locais públicos e ambientes de trabalho. Jean (Rosy McEwen), uma professora de educação física lésbica, não se sente confortável com sua orientação sexual e prefere levar uma vida dupla - enquanto vários de seus amigos e amigas escolhem confrontar o sistema. O filme foi o vencedor do prêmio do público no Festival de Veneza 2022.

