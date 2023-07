Sonhos e resiliências no caminho do autoconhecimento

Somando 35 milhões de livros em mais de 60 países, o escritor, professor e palestrante Augusto Cury é também considerado o psiquiatra mais lido do mundo nas últimas duas décadas. Recentemente, ele passou a ter sua obra adaptada para o teatro, e um de seus textos inspirou a comédia dramática Nunca desista de seus sonhos, protagonizada pelos atores Nizo Neto e Luiza Tomé e dirigida por Rogério Fabiano. Em turnê pelo Brasil, a peça chega a Porto Alegre para uma única apresentação, às 18h deste domingo (30) no Teatro do Sesi (avenida Assis Brasil, 8787). Ingressos, entre R$ 70,00 e R$ 170,00, no Sympla.

Propondo ao público uma viagem de autoconhecimento, reflexão sobre a própria vida e sobre a necessidade de uma orientação psicológica diante de problemas auto sabotadores - além do entendimento de seus sonhos como objetivos a serem buscados em qualquer tempo - o espetáculo desperta uma série de emoções, do riso à angústia. Adaptada pela autora e roteirista Ingrid Zavarezzi, a história mistura ficção com situações reais. Além de passagens de vida do próprio Cury, também há referências às trajetórias de Abraham Lincoln, Martin Luther King e Jesus Cristo.

No centro da trama, está a psicóloga Carol (Luiza Tomé), de 60 anos, que vive em pé de guerra com a filha, de 16, típica representante da Geração Z, mimada e viciada em redes sociais. Usando a metodologia do Dr. Cury, Carol tem enorme sucesso nos tratamentos de seus pacientes, porém, ela não consegue aplicar esses ensinamentos para resolver sua própria vida. No elenco, ainda estão Fernanda Lorenzoni e Murilo Cunha. Cada um interpreta mais de um papel, transitando por gerações diferentes. Fernanda vive Vânia, Amélia e Tatiana, personagens que abordam temas, como a maternidade, racismo, a depressão aos 80 anos e a rebeldia e dependência das redes sociais na adolescência. Cunha, por sua vez, dá vida a Mateus e Guto, de 32 anos e 12, papeis que questionam a vida, o futuro e o atraente mundo dos negócios online.

Na pele de Breno, Nizo Neto interpreta um empreendedor falido, que luta contra o estigma de ser um derrotado. "A peça é toda naturalista, mas esse personagem é mais cômico, menos realista e um pouco fora do comum", destaca o ator, que, em cena, ainda personifica o escritor Augusto Cury. "Esse é um personagem mais sério e lúdico." Comediante, escritor, palestrante, diretor e dublador, Neto é conhecido por suas atuações em novelas como A próxima vítima (1995) e O Cravo e a Rosa (2000) - ambas na Globo - e programas de humor, como a Escolinha do Professor Raimundo. Com toda essa bagagem, ele afirma que seu maior desafio neste trabalho foi justamente transitar pelo riso e o drama, de uma cena para a outra.

Ocupando um papel que inicialmente foi da atriz Myrian Rios (que atuou desde a estreia da primeira versão - escrita por Cristiane Natale - do espetáculo, em maio 2022, até janeiro de 2023) Luiza Tomé diz que muitas mulheres irão se identificar de imediato com a sua Carol, em especial, as que já são mães. "Ela é uma mulher determinada, apaixonada pelo que faz, excelente profissional, foi uma boa esposa e é uma boa mãe", resume. "Mas, como todas as mulheres, que são mães, que trabalham fora e são independentes, carrega culpa, pelo pouco tempo e pela pouca dedicação". A atual estrela da peça afirma que acredita que a forma apresentada tem como proposta motivar o público a tomar atitudes mais prósperas e mais felizes para que a sua vida seja melhor.

Colecionando sucessos em sua carreira - a exemplo de trabalhos como o monólogo Louca para amar, de Cláudia Tajes e com direção de Rogério Fabiano, e as suas participações na segunda temporada da série de TV Cine Holliúdy (Globo, 2022) e na novela O sétimo guardião (2018) - Luiza também cativa o público em Nunca desista de seus sonhos. "Ela é uma ótima comediante, e trouxe outra pegada, com outro ritmo e outra voz para a personagem. Sua chegada, já na fase após a mudança de texto, desta vez adaptado pela Ingrid, agregou bastante", comenta Nizo Neto. "Luiza é uma ótima colega, veio com outro gás e com o estilo e energia que a própria adaptação pede", acrescenta.

Neto observa que o espetáculo tem recebido um retorno positivo das pessoas e que a plateia "se vê" em seu personagem Breno. "É aquele cara que passa por coisas que muitas pessoas passam, não é? Problemas de autoestima, os altos e baixos da vida que nos surpreendem", pontua. "Está maravilhoso ver que conseguimos tocar o público: fizemos várias capitais, rodamos praticamente o País inteiro. É muito gratificante ver a plateia sair feliz e ainda levar teatro para cidades que, mesmo grandes, contam com pouca programação de artes cênicas", opina o artista. Após passar por Porto Alegre, a peça faz apresentações em Passo Fundo, na terça-feira que vem, e em Carazinho, no dia 2 de agosto. Na sequência, segue para São Paulo, depois Brasília, São José dos Campos, Maceió e Aracajú, entre outras.