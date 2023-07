O mundo de Ferrugem

Repleta de sucessos, a tour contará a trajetória de Ferrugem na música, relembrando canções dos primeiros álbuns, até sucessos recentes, como Me Perdoa, música lançada em parceria com a cantora Iza, e os clássicos Até Que Enfim, Eu Não Sou De Me Entregar, Atrasadinha e muito mais.

Uma das maiores vozes do pagode brasileiro, Ferrugem desembarca em Porto Alegre para o primeiro show no estado da nova turnê lançada em 2022, Meu Mundo. A apresentação acontece neste sábado, às 23h, no palco do Pepsi on Stage (avenida Severo Dullius, 1.995). Os ingressos estão à venda na Sympla, por valores a partir de R$ 65,00.

A natureza desconcertante de Luís Henrique Pellanda

Escrito durante a pandemia de Covid-19, e em meio às incertezas políticas que cercavam o País, O caçador chegou tarde aposta na relação simbiótica entre o homem e as criaturas da natureza, tema recorrente na escrita de Pellanda. Para o autor, a humanidade faz parte da natureza, ainda que tenha um desejo mórbido de negá-la. Em contos abertos, com entrelinhas que convidam à subjetividade, Pellanda convida cada leitor à sua própria interpretação.

Madblush e a renovação superlativa do pop

Para o show, Madblush traz representantes de duas vertentes sonoras que estão ligadas à sua concepção musical: o duo multimídia paulista Electromagneti.co e a rapper Negra Jaque, uma das maiores representantes do estilo na cidade. Madblush conta com a participação do multi-instrumentista Ota (Otávio Mastroberti), principal parceiro criativo do artista.

O artista pop Madblush retorna à Zona Cultural (Alberto Bins, 900) para o seu segundo show neste sábado, às 20h. Após o sucesso do primeiro show, Madblush na Zona, realizado em maio deste ano, o artista recebeu um convite de Patrícia Fagundes, uma das idealizadoras da Zona Cultural, para uma residência artística que contará com mais datas até o final do ano. O artista promete encantar o público com seu "novo pop", de forte impacto visual e que atravessa (e é atravessado por) vários estilos. Os ingressos estão disponíveis na Sympla, por valores a partir de R$ 20,00.

Charles Master toca clássicos do TNT

Charles Master começou a compor ainda na infância, no bairro Bom Fim, onde morava em Porto Alegre. Durante a adolescência, junto com seu amigo Flávio Basso, fundou a banda TNT, onde atuou como compositor, vocalista e contrabaixista.

A casa de shows O Brava (rua Santos Dumont, 1.177) promove no sábado, às 19h, o evento Coruja Day. Nesta segunda edição, o show será de Charles Master e Banda, e o cantor irá relembrar os clássicos da banda TNT que marcaram gerações. Antes e depois da apresentação, Dj Lê Araújo fica responsável pelas músicas. Ingressos a partir de R$ 30,00, no Sympla.

