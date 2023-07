Tiago Iorc traz turnê Daramô a Porto Alegre neste sábado (29)

Após turnê pela Europa no ano passado, Tiago Iorc se apresenta neste sábado (29), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) trazendo a turnê de seu novo álbum Daramô. Interpretando as músicas do novo disco, o músico também traz os seus maiores sucessos e algumas releituras. Os ingressos estão à venda na plataforma Uhuu.com, por valores a partir de R$ 55,00.