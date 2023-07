Espaço Cultural Casa Amarela apresenta a exposição Suor Angélica, um olhar

Está em cartaz até esta quarta-feira (2), no Espaço Cultural Casa Amarela (Av. José Gertum, 671), a exposição Suor Angélica, um olhar. A partir do olhar da artista Sandra Gonçalves, o projeto fotográfico reflete sobre as opressões que as mulheres de todas as etnias, sejam cis ou trans, têm sofrido ao longo da história. A mostra pode ser visitada de segunda a sexta, das 14h às 17h30min, com entrada franca.A exibição nasce com fotografias dos ensaios da ópera Suor Angélica, de Giacomo Puccini, que conta a história de uma jovem que teve um filho fora do casamento e sua família aristocrática a confina em um convento. A ópera, em um ato só, retrata a trajetória da jovem até que ela saiba da morte do filho e cometa suicídio. A partir do material produzido, Sandra ressignifica a história, criando uma atmosfera misteriosa e lúgubre, e leva ao público o seu olhar sobre o convento: uma instituição disciplinar e sua tentativa de domesticar e docilizar o corpo feminino.O Casa Amarela é um espaço cultural criado em agosto de 2021, com o horizonte de ser um local de residência artística para novos expositores. Coordenado por Nilda Jacks e Rose Osório, a Casa recebe artistas de todo o estado, além de oferecer cursos de desenho, pintura, aquarela, cerâmica, além de workshops e oficinas artísticas.