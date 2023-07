Ricardo Bahamondez, pianista chileno, apresenta recital na Casa da Música Poa neste domingo (30)

No domingo (30), às 11h30min, Ricardo Bahamondez, pianista do Chile, apresenta um recital de piano solo na Casa da Música Poa (rua Gonçalo de Carvalho, 22). Serão interpretadas obras de Franz Joseph Haydn (1732-1809), Robert Schumann (1810-1856) e Franz Liszt (1811-1886). O ingresso é um valor livre. No mesmo dia, às 15h, Ricardo Bahamondez ministrará uma masterclass de piano. As inscrições para a aula custam R$60 e devem ser feitas pelo número (51) 99968 0576. O recital traz Humoreske, Op. 20, de Schumann; Sonata para Piano em Mi bemol maior, Hob XVI:49, de Haydn; e Vallée d'Obermann, S.156/5, de Liszt.