Luís Henrique Pellanda lança 'O caçador chegou' tarde neste sábado (29) na Livraria Paralelo 30

O curitibano Luís Henrique Pellanda é reconhecido pelo seu humor sutil e perspicácia jornalística. Com mais de dez obras lançadas e passagens como cronista por importantes veículos de comunicação, ele lança agora O caçador chegou tarde (Maralto Edições, R$ 44,90), compilação de 62 contos inéditos que mergulham o leitor na subjetividade de seus personagens, causando sensações muitas vezes simultâneas de familiaridade e desconforto. O evento de lançamento será na Livraria Paralelo 30 (Rua Vieira de Castro, 48), neste sábado (29), a partir das 17h.Escrito durante a pandemia de Covid-19, e em meio às incertezas políticas que cercavam o país, O caçador chegou tarde aposta na relação simbiótica entre o homem e as criaturas da natureza, um tema recorrente na escrita de Pellanda. Para o autor, a humanidade faz parte da natureza, ainda que tenha desenvolvido um desejo mórbido de negá-la. Em contos abertos, com entrelinhas que convidam à subjetividade, Pellanda pretende que cada leitor tenha sua própria interpretação da obra. "Espero mesmo que leiam o livro como se folheassem uma espécie de sonhário coletivo, a um só tempo familiar e incômodo, mas disponível à livre interpretação de cada um, a partir de suas próprias referências”, diz.Luís Henrique Pellanda combina habilidades literárias e experiências como observador atento da realidade para capturar a essência das coisas em suas mais diversas possibilidades e formas. Em meio a um cenário contemporâneo, em que os avanços tecnológicos nos conectam instantaneamente, Pellanda conduz o leitor por caminhos introspectivos, repletos de reflexões sobre o tempo, a memória e as mudanças sociais.