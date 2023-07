Ferrugem faz show no Pepsi on Stage neste sábado (29)

Uma das maiores vozes do pagode brasileiro, Ferrugem desembarca em Porto Alegre para o primeiro show no estado da nova turnê lançada em 2022, Meu Mundo. A apresentação acontece neste sábado (29), às 23h, no palco do Pepsi on Stage (Av. Severo Dullius, 1995). Os ingressos estão à venda na Sympla, por valores a partir de R$ 65,00.Repleta de sucessos, a tour contará a trajetória de Ferrugem na música, relembrando canções dos primeiros álbuns, até sucessos recentes, como Me Perdoa, música lançada em parceria com a cantora Iza, e os clássicos Até Que Enfim, Eu Não Sou De Me Entregar, Atrasadinha e muito mais.