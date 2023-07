Zona Cultural recebe Madblush e seu 'novo pop' neste sábado (29)

O artista pop Madblush retorna à Zona Cultural (Av. Alberto Bins, 900) para o seu segundo show. Após o sucesso do primeiro show, Madblush na Zona, realizado em maio deste ano, o artista recebeu um convite de Patrícia Fagundes, uma das idealizadoras da Zona Cultural, para uma residência artística que contará com mais datas até o final do ano. Neste segundo show, no sábado (29), às 20h, o artista promete encantar o público com sua energia, voz, musicalidade e performance de palco apresentando seu "novo pop". Os ingressos estão disponíveis na Sympla, por valores a partir de R$ 20,00. Para o show, Madblush traz representantes de duas vertentes sonoras que estão ligadas à sua concepção musical. O show começa com a abertura do duo multimídia paulista Electromagneti.co, que mistura música, artes, iluminação, moda, fotografia, vídeo e tecnologia em uma atmosfera sensorial e audiovisual. A dupla cria sonoridades totalmente baseadas em sintetizadores, que vão do disco ao electro, house e funk melody. Já a segunda convidada é a rapper Negra Jaque, uma das maiores representantes do estilo na cidade. Negra Jaque é artista, ativista, mestranda na Ufrgs e fundadora e coordenadora do Galpão Cultural Casa de Hip Hop em Porto Alegre. Além da abertura e dos convidados especiais, Madblush conta com a participação de OTA (Otávio Mastroberti), multi-instrumentista, produtor musical e parceiro criativo do artista que abrilhantará ainda mais o show com bases, teclados, violão e percussão eletrônica. Essa mistura de estilos, sonoridades e trabalhos autorais reforça a proposta da apresentação de Madblush, que trilha uma trajetória original e evolutiva na música pop, transitando por vários estilos musicais que podem ser facilmente identificados em sua discografia.