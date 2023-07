MC Cabelinho vai levantar o Pepsi on Stage

Funk, rap e trap sobem ao palco do Pepsi on Stage (avenida Severo Dullius, 1.995) na voz de MC Cabelinho. O cantor, compositor e ator está de volta a Porto Alegre para apresentar o show do seu novo álbum Little Love, nesta sexta-feira, às 23h, trazendo a realidade das favelas cariocas, lovesongs e principais hits da sua carreira para o público gaúcho. Ingressos à venda no Sympla, a partir de R$ 77,00. Victor Hugo Oliveira do Nascimento, mais conhecido pelo seu nome artístico MC Cabelinho, começou a cantar na adolescência e, em 2018, lançou seu primeiro álbum, Minha raiz. Em 2019, estreou na atuação interpretando Farula, na telenovela Amor de Mãe. Em 2022 lançou o álbum Little love, com 13 faixas autorais e participações especiais de Bairro 13, Baco Exu do Blues, Delacruz, Ludmilla e Gloria Groove.

Sonoridades jazzísticas no Espaço 373

Nesta sexta-feira, às 21h, o Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) recebe Nico Bueno e Luiz Mauro Filho, com o convidado Kiko Freitas - eleito melhor baterista na categoria "World" pela revista norte-americana Modern Drummer - para mais uma apresentação. Filho do regionalista Telmo de Lima Freitas, Kiko ganhou o Brasil tocando com João Bosco, em uma parceria que já tem 24 anos, e dividindo o palco com nomes, como Michel Legrand, John Patitucci e Gonzalo Rubalcaba. Os ingressos tem valores a partir de R$ 40,00, à venda na Sympla. No sábado, por sua vez, a casa recebe Luciano Leães (piano), Rhuan de Moura (bateria) e Edu Meirelles (baixo) apresentando a banda Gumbo Trio, em uma mescla musical de soul, funk, jazz e R&B. O show é às 21h, com ingressos a partir de R$ 40,00, na Sympla.

Paola Kirst e Pedro Borghetti em noite autoral