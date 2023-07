Mantra Gastronomia e Arte recebe show do duo Paola Kirst e Pedro Borghetti nesta quinta-feira (27)

Nesta quinta-feira (27), às 20h30min, o Duo Paola Kirst e Pedro Borghetti se apresentam no jardim do Mantra Gastronomia e Arte (rua Castro Alves, 465). Com ele no violão e ela no ukulele, o show promete um mergulho autoral em alguns ritmos latino americanos, através de um repertório selecionado a partir dos álbuns de cada um, além de muitas novidades criadas nos últimos anos. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 25,00.Paola Kirst é natural da cidade do Rio Grande e mora em Porto Alegre há cinco anos. Atuando como cantora, compositora e performer participou de diversos projetos e desenvolve sua carreira autoral há oito anos junto com o trio instrumental Kiai. Neste ano tem apresentado o seu show solo Pigarra, toca bateria na banda Inquilinas, integra o coletivo de artistas Pedra Redonda e no momento se prepara para o lançamento do seu quarto álbum Submersos.Pedro Borghetti é natural de Porto Alegre e lançou seu segundo álbum Pendenga recentemente, junto do trio CeronFlachNeves. Em 2019, com o primeiro trabalho, Linhas de Tempo, foi premiado no Açorianos de Música de Melhor Compositor MPB. Em 2020, lançou um álbum homônimo com o quarteto OBSP. Em 2021 produziu quatro videoclipes de músicas autorais inéditas através do projeto Tempo de Sina e em 2022 foi produtor do disco Os Poetas Nunca Dormem do poeta Carlos Medeiros, junto do Coletivo da Pedra Redonda, do qual integra.