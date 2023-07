Peça baseada em obra do psiquiatra Augusto Cury terá sessão única no Teatro do Sesi

Somando 35 milhões de livros em mais de 60 países, o escritor, professor e palestrante Augusto Cury é também considerado o psiquiatra mais lido do mundo nas últimas duas décadas. Recentemente, ele passou a ter sua obra adaptada para o teatro, e um de seus textos inspirou a comédia dramática Nunca desista de seus sonhos, protagonizada pelos atores Nizo Neto e Luiza Tomé e dirigida por Rogério Fabiano. Em turnê pelo Brasil, a peça chega a Porto Alegre para uma única apresentação, às 18h deste domingo (30) no Teatro do Sesi (av. Assis Brasil, 8.787). Os ingressos custam entre R$ 70,00 e R$ 170,00 e estão à venda pela plataforma Sympla.



Propondo ao público uma viagem de autoconhecimento, reflexão sobre a própria vida e sobre a necessidade de uma orientação psicológica diante de problemas auto sabotadores - além do entendimento de seus sonhos como objetivos a serem buscados em qualquer tempo - o espetáculo desperta uma série de emoções, do riso à angústia. Adaptada pela autora e roteirista Ingrid Zavarezzi, a história mistura ficção com situações reais. Além de passagens de vida do próprio Cury, também há referências às trajetórias de Abraham Lincoln, Martin Luther King e Jesus Cristo.

No centro da trama, está a psicóloga Carol (Luiza Tomé), de 60 anos, que vive em pé de guerra com a filha, de 16, típica representante da Geração Z, mimada e viciada em redes sociais. Usando a metodologia do Dr. Cury, Carol tem um enorme sucesso nos tratamentos de seus pacientes, porém, ela não consegue aplicar esses ensinamentos para resolver a sua vida. No elenco, ainda estão Fernanda Lorenzoni e Murilo Cunha. Cada um interpreta mais de um papel, transitando por gerações diferentes. Fernanda vive Vânia, Amélia e Tatiana, personagens que abordam temas como a maternidade, o racismo, a depressão aos 80 anos e a rebeldia e dependência das redes sociais na adolescência. Cunha, por sua vez, dá vida a Mateus e Guto, de 32 anos e 12, papéis que questionam a vida, o futuro e o atraente mundo dos negócios online.

Na pele de Breno, Nizo Neto interpreta um empreendedor falido, que luta contra o estigma de ser um derrotado. "A peça é toda naturalista, mas esse personagem é mais cômico, menos realista e um pouco fora do comum", destaca o ator, que, em cena, ainda personifica o escritor Augusto Cury. "Esse é um personagem mais sério e lúdico." Comediante, escritor, palestrante, diretor e dublador, Neto é conhecido por suas atuações em novelas, como A próxima vítima (1995) e O Cravo e a Rosa (2000) – ambas na Globo - e programas de humor, como a Escolinha do Professor Raimundo (Globo). Com toda essa bagagem, ele afirma que seu maior desafio neste trabalho foi justamente transitar pelo riso e o drama, de uma cena para a outra.

Ocupando um papel que inicialmente foi da atriz Myrian Rios (que atuou desde a estreia da primeira versão - escrita por Cristiane Natale - do espetáculo, em maio 2022, até janeiro de 2023) Luiza Tomé diz que muitas mulheres irão se identificar de imediato com a sua Carol, em especial, as que já são mães. "Ela é uma mulher determinada, apaixonada pelo o que faz, excelente profissional, foi uma boa esposa e é uma boa mãe", resume. "Mas, como todas as mulheres, que são mães, que trabalham fora e são independentes, carrega culpa, pelo pouco tempo e pela pouca dedicação." emenda a atriz. A atual estrela da peça afirma que acredita que a forma apresentada tem como proposta motivar o público a tomar atitudes mais prósperas e mais felizes para que a sua vida seja melhor.

Colecionando sucessos em sua carreira - a exemplo de trabalhos como o monólogo Louca para amar, de Cláudia Tajes, com direção de Rogério Fabiano; e as suas participações na segunda temporada da série de TV Cine Holliúdy (Globo, 2022) e na novela O sétimo guardião (2018) - Luiza também cativa o público em Nunca desista de seus sonhos. "Ela é uma ótima comediante, e trouxe outra pegada, com outro ritmo e outra voz para a personagem. Sua chegada, já na fase após a mudança de texto, desta vez adaptado pela Ingrid, agregou bastante", comenta Nizo Neto. "Luiza é uma ótima colega, veio com outro gás e com o estilo e energia que a própria adaptação pede", acrescenta.



Neto observa que o espetáculo - que está em turnê pelo Brasil - tem recebido um retorno positivo das pessoas e que a plateia "se vê" em seu personagem Breno. "É aquele cara que passa por coisas que muitas pessoas passam, né? Problemas de autoestima, os altos e baixos da vida que nos surpreendem", pontua. "Está maravilhoso ver que conseguimos tocar o público: fizemos várias capitais, rodamos praticamente o País inteiro. É muito gratificante ver a plateia sair feliz e ainda levar teatro para cidades que - mesmo grandes - contam com pouca programação de artes cênicas", opina o artista. Após passar por Porto Alegre, a peça faz apresentações em Passo Fundo, na terça-feira (1) e em Carazinho, na quarta-feira (2), e segue para São Paulo, depois Brasília, São José dos Campos, Maceió e Aracajú, entre outras.