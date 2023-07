Tum Toin Foin retorna ao Espaço 373 explorando limites entre a música erudita e popular

Grupo que extrapola as intersecções (e os limites) entre a música instrumental erudita e popular, a Tum Toin Foin retorna ao Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373) nesta quinta-feira (27), às 21h, trazendo novidades em seu repertório: brasilidade, suingue e pagodinho. Ingressos, de R$ 35,00 a R$ 100,00, à venda na plataforma Sympla.Liderado pelo compositor, arranjador, instrumentista e pesquisador Arthur de Faria, a Tum Toin Foin reúne artistas oriundos do rock, do samba, do jazz, do regionalismo gaúcho e da música erudita, em uma mistura que já rendeu um álbum. Além de Arthur (piano), integram a banda Adolfo Almeida Jr. (fagote), Ange Bazzani (fagote), Bruno Vargas (baixo), Erick Endres (guitarra), Gabriel Romano (acordeon), Giovanni Berti (percussão), Güenther Andreas (bateria), Miriã Farias (violino) e Sabryna Pinheiro Faria (trombone).