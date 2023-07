Premiado no Festival de Veneza, drama LGBT+ Blue Jean estreia nos cinemas nesta quinta (27)

Blue Jean, filme escrito e dirigido pela estreante Georgia Oakley e protagonizado por Rosy McEwen (O Alienista), estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (27). O longa, que foi destaque no Festival Filmelier no Cinema, se passa em 1988 durante o governo da primeira ministra conservadora Margaret Thatcher no Reino Unido, em plena campanha contra a população LGBTQIAPN+.

A trama de Blue Jean se passa em 1988 e tem como foco a personagem Jean (Rosy McEwen), uma professora lésbica de educação física que tem de levar uma vida dupla, já que o governo atual do Reino Unido está com uma campanha contra a população LGBTQIAPN+. Para a cineasta, tão importante quanto situar o contexto político da época é mostrar que as pessoas LGBTQIAPN+ resistiram mesmo perante os ataques de Margaret Thatcher.

O filme foi reconhecido em diversos circuitos internacionais, como o Festival de Cinema de Veneza, na categoria de voto popular, no British Independent Film Award, com cinco indicações, levando o prêmio de Melhor Atriz, e ainda conseguiu uma indicação ao BAFTA deste ano em Melhor Estreia de Roteirista, Diretor ou Produtor Britânico para Georgia.