Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá celebram a passagem das estações e o legado da Legião Urbana

Tocando músicas com arranjos originais e timbres muito parecidos com os de quando surgiram, há mais três décadas, o guitarrista Dado Villa-Lobos e o baterista Marcelo Bonfá celebram dois álbuns icônicos da Legião Urbana e da música brasileira como um todo. Ao lado de Mauro Berman (diretor musical e baixista), Lucas Vasconcellos (guitarra e violão), Pedro Augusto (teclados) e André Frateschi (vocal), eles sobem ao palco do Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685) às 21h desta sexta-feira (28) com a turnê As V Estações, na qual tocam canções dos álbuns As Quatro Estações e V, do grupo Legião Urbana. Ingressos, entre R$ 115,00 e R$ 470,00, no Sympla.

Além de hits como Pais e Filhos e O Teatro dos Vampiros, o repertório costura todas as canções dos discos lembrados nesta turnê, terceira etapa do atual projeto da dupla ex-Legião. "Quando nos juntamos para essa celebração dos 30 anos de lançamento dos álbuns da Legião Urbana, a gente previa algo em torno de 20 shows", recorda Dado Villa-lobos. "Mas aí, agiu a lei do encontro: formamos uma banda que criou raízes e, assim, se passaram - até agora - oito anos, duas turnês e centenas de apresentações."

Antes de rodar as principais capitais brasileiras executando as canções da fase “mais madura” da Legião Urbana, a banda atual realizou shows que celebravam a fase inicial, mais rebelde e “agressiva” do grupo que contava com Renato Russo (falecido em 1996) nos vocais. Na primeira turnê, eles apresentaram as músicas do primeiro álbum, homônimo. "Tocamos para quase 400 mil pessoas, e decidimos prosseguir", conta o guitarrista. A empreitada seguinte foi a turnê Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá tocam II e Que País é esse?.

Com a pandemia, o projeto ficou suspenso. "Agora, resolvermos colocar o título V estações, não somente porque esta turnê junta as músicas dos álbuns quatro e cinco, mas também porque estamos em um momento de mudanças climáticas", explica Villa-Lobos.

"Mudaram as estações. É sempre prevista a chegada de dias mais claros e tranquilos depois da passagem de uma vigorosa tempestade", escreveu Frateschi no material de divulgação desta turnê. "Com a banda Legião Urbana também foi um pouco assim. Renato Russo, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá passaram por transformações que os levaram à busca da espiritualidade e de novos papéis a desempenhar. Isso fez com que houvesse uma profunda mudança estética e temática do álbum Que Pais é Este para o As Quatro Estações. Amadurecimento", avalia o vocalista.

Para levar a estética sugerida pelo conceito das “cinco estações” ao show, a banda levará para o palco um pentagrama, símbolo que norteou a criação desse novo projeto: os quatro elementos coordenados pelo espírito, uma linha contínua com cinco vetores, contam essa história cantada nos cinco discos: O álbum I representa o ar (confissão, entrega, espelho); já o II é a água (amor, relacionamento, self); na sequência, o III é terra (super hits); IV é fogo (política, Brasil, luta, mudanças) e o V representa o espírito (o entendimento que só o amor salva).

“Tudo que fizemos foi uma evolução. A gente aprendeu a tocar juntos, mas nossa marca é o pop rock conduzido pela bateria vigorosa, o que sempre preservei na nossa trajetória, por mais que fizéssemos experimentos rítmicos”, recorda Bonfá. "Quando a gente chegou nestes álbuns, começamos a ter acesso a um imenso universo de sons e timbres, graças ao sintetizadores com banco de dados imensos", conta o baterista. "Isso deu uma nova sonoridade na Legião Urbana, e mantemos esses resultados porque consideramos excelentes."

Dado Villa-Lobos, por sua vez, observa que naquela fase, a banda deu "uma virada de página", com músicas mais elaboradas e "uma pegada mais espiritual". "Agora, a gente se junta para celebrar e comemorar estas canções, que fazem parte da gente, da nossa vida, e da história do nosso País - esta última parte, percebemos quando estamos no palco e vemos a reação do público hoje em dia", afirma o guitarrista. Ele promete que em Porto Alegre será isso que a plateia vai assistir: "um show de rock analógico". "Estamos muito felizes de tocar no Araújo Vianna, um lugar muito especial, onde já nos apresentamos e que tem também muita história para contar", finaliza.