Projeto Memórias Negras em Verbetes resgata a história da comunidade negra de Porto Alegre

Desenvolvido por pesquisadores e entidades do movimento negro de Porto Alegre, o projeto Memórias Negras em Verbetes busca realizar uma dicionarização das referências históricas da comunidade através de um site e um podcast. A série em áudio conta com cinco episódios e já tem dois disponíveis no Spotify, YouTube, TikTok e Instagram. Os episódios também estão sendo veiculados no programa Quilombo, da Rádio FM Cultura (107,7). As informações detalhadas sobre cada item pesquisado estão sendo reunidas no site do projeto, que será entregue em evento de lançamento e finalização da primeira fase do projeto nesta quarta-feira (26), às 19h, no Memorial do RS (Rua Sete de Setembro, 1020). A partir de então estará aberto à consulta pública.O primeiro episódio do podcast Memórias Negras em Verbetes trata dos territórios ocupados pelos negros na cidade e a posterior gentrificação, abordando as disparidades no tratamento dos espaços concedidos para homenagear os imigrantes italianos e alemães e os afrodescendentes. O segundo episódio do podcast trata da memória e do apagamento da presença negra como uma das populações construtoras da cidade, demonstrando que desde os primórdios de Porto Alegre, a presença negra, de origem africana, já estava consolidada e estabelecida.Em um ano de pesquisa, a equipe do projeto – formada por professores, pesquisadores, mestres, roteiristas, produtores, museólogos, jornalistas, antropólogos e historiadores - e diversas instituições, como o Angola Janga e a Associação Negra de Cultura, organizaram uma lista com 50 referências.O inventário reúne personagens incluindo o Príncipe Custódio, Oliveira Silveira e a artista Maria Lídia Magliani, e também lugares de ocupação negra, como a Esquina Democrática ou Esquina do Zaire, a Praça da Alfândega e o Mercado Público. A lista também abrange instituições como o Clube Floresta Aurora, a Irmandade do Rosário e as associações Satélite e Prontidão, além de territórios negros, como é o caso da Ilhota, o Mont Serrat e a Colônia Africana.