Projeto Espaçonave apresenta monólogo 'O que vai ser de nós?' nesta quarta-feira (26)

Inspirado em textos de Caio Fernando Abreu (Pêra, Uva e Maçã, Terça-Feira Gorda e Aqueles Dois) o ator Guilherme Fraga sobe ao palco do Ocidente Bar (av. Osvaldo Aranha, 960) às 21h desta quarta-feira (26) para encenar o monólogo O que vai ser de nós? A peça, que também apresenta textos autorais do artista - responsávelo pela concepção da montagem -, integra a programação do Projeto Espaçonave, da Cia. Teatrofídico. A direção do espetáculo é assinada por Gustavo Toledo e a produção é de Gabriel Ricardo Fernandes. Os ingressos podem ser adquiridos no site do Entreatos Divulga por R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada).