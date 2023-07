CCMQ tem programação especial na semana de aniversário de Mario Quintana

A partir desta terça-feira (25) e até sábado (29), a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) irá celebrar a semana de aniversário do poeta que dá nome ao espaço cultural. Ele completaria 117 anos no dia 30 de julho e a agenda comemorativa prevê visitas agendadas, mediação teatralizada para o público espontâneo, bate-papo com especialistas e um sarau. A programação inicia com mediações especiais para o público escolar (necessário agendamento através do e-mail [email protected] ), que ocorre desde esta terça até sexta-feira, às 10h ou às 13h30min. A visita passa por lugares como o quarto do poeta e o Quintana’s Bar, com a proposta de destacar a história do poeta e sua relação com o Hotel Majestic. Além da mediação, essa programação inclui a realização de oficinas com os alunos, conforme interesse dos educadores.No sábado, às 15h, ocorre uma visita mediada teatralizada voltada ao público infantil, aberta ao público geral sem necessidade de agendamento, com ponto de encontro na recepção da CCMQ. Às 16h, a CCMQ recebe os professores Antônio Marcos Vieira Sanseverino e Maria da Glória Bordini para Tensão entre Lírica e Ironia em Mario Quintana, uma conversa sobre a obra do homenageado que ocorre na Sala Sérgio Napp 2 (2º andar da CCMQ, prédio gasômetro). Esta iniciativa é realizada em parceria com a Livraria Taverna. Em seguida, às 17h30min, inicia o Sarau de Poesia do Quintana, com a artista Carmen Henke, no Quintana’s Bar (mezanino). Haverá café e quindim, e aqueles que desejarem poderão declamar seu poema preferido de Mario Quintana.Aniversário do poetaMediações para o público escolarDia: de 25 a 28 de julhoHorário: 10h ou 13h30Agendamento através do e-mail [email protected] mediada teatralizadaDia: 29 de julhoHorário: 15hPonto de partida: Recepção (térreo, prédio gasômetro)Tensão entre Lírica e Ironia em Mario Quintana - com os professores Antônio Marcos Vieira Sanseverino e Maria da Glória Bordini Dia: 29 de julhoHorário: 16h Local: Sala Sérgio Napp 2 (2º andar da CCMQ, prédio gasômetro)Sarau de Poesia do Quintana, com Carmen HenkeDia: 29 de julhoHorário: 17h30 Local: Quintana’s Bar (mezanino)