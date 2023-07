Livraria Bamboletras recebe oficina de quatro módulos sobre Fernando Pessoa

A Livraria Bamboletras (Av. Venâncio Aires, 113) recebe o curso Para conhecer Fernando Pessoa, de Gabriela Silva, que vai abordar o poeta português e seus heterônimos. O curso acontece em quatro sábados, sempre das 10h às 12h30min. O primeiro encontro acontece no dia 5 de agosto e a oficina segue até 2 de setembro. A doutora em literatura pela PUCRS oferece o curso que se destina a todos aqueles que desejam conhecer a obra do poeta lusitano, em quatro módulos. Com vagas limitadas, o curso tem custo de R$ 350,00 e as inscrições podem ser feitas através do telefone (51) 99255-6885.Na oficina, serão abordados aspectos biográficos, temáticos, heteronímia, a importância de Fernando Pessoa para a literatura portuguesa e universal, influências e demais ideias a respeito de sua poética. O curso é dividido em quatro módulos: Fernando Pessoa ele mesmo; Alberto Caeiro e Ricardo Reis; Álvaro de Campos e Bernardo Soares e Os contos, o teatro, a teoria e crítica literária. Fernando Pessoa nasceu em 1888, em Lisboa, é considerado um dos maiores poetas em língua portuguesa, sua poética marcada pela multiplicidade, caracterizada pela criação dos heterônimos é um dos grandes movimentos da literatura do século XX. Importante influência na literatura universal do século XX e XXI, Pessoa tornou-se conhecido por ser uma personalidade estilhaçada, determinada pela máscara e pela fragmentação. Singular e múltiplo, Pessoa criou Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Bernardo Soares e tantos outros poetas e pensadores. Inventor, publicitário, tradutor, crítico, editor e poeta, o “drama em gente”, como o próprio poeta se designava, é um campo vasto de conhecimento e de uma literatura única.Gabriela Silva é formada em Letras pela FAPA (2003), especialista em Literatura Brasileira (2003), Formação de Leitores (2005), mestre (2009) e doutora (2013) em Teoria da Literatura pela PUCRS. Tem pós-doutorado na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa no Centro de Estudos Comparatistas (2016) na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e Missões (2019). Atua como professora convidada no Curso de Extensão A novíssima ficção portuguesa, coordenado pelo Prof. Dr. Jorge Valentim – UFSCAR. É professora adjunta em Estudos Literários na FURG – Campus São Lourenço do Sul.