Projeto Luciano Leães Convida tem primeira edição na quinta (27) no Sgt. Peppers

Na quinta-feira (27), às 21h, estreia no palco do Sgt. Peppers (Rua Quintino Bocaiúva, 256) o projeto Luciano Leães Convida. A iniciativa promete trazer grandes nomes do blues, R&B e jazz para os palcos do RS. Nesta primeira edição, Leães, liderando o trio composto por Edu Meirelles, no baixo, e Ronie Martinez, na bateria, recebe no palco do Sgt. Peppers o guitarrista Solon Fishbone. Juntos, eles prometem uma apresentação musical envolvente para os amantes de blues e R&B. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 30,00. Fishbone, um dos principais nomes da guitarra blues do Brasil, trará sua musicalidade única em parceria com Leães. Parceiros de estrada de longa data, os dois prometem apresentar músicas de suas carreiras, assim como clássicos e b-sides do blues e do R&B.O músico e produtor musical, também conhecido como “the brazilian professor”, segundo a revista britânica Blues Matters Magazine, Leães é o criador da Arco Music, que engloba estúdio, selo e produtora, lançou em junho nas plataformas o single FESSta Brasilis, uma fusão inovadora na carreira de Leães, misturando R&B, jazz, ritmos brasileiros e sul-americanos, que conta com a participação de músicos locais e internacionais. A faixa marca o início da produção do próximo álbum de Leães, com lançamento previsto para o início do próximo ano.