Espetáculo Os Mamutes leva reflexões sobre princípios e consumo ao Teatro do Sesc Alberto Bins

A fim de instigar reflexões sobre a sociedade atual, sem perspectivas e de consumismo exacerbado, o espetáculo Os Mamutes será apresentado em duas sessões no Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665). A peça estará em cartaz nesta quinta (27) e sexta-feira (28), a partir das 20h, e contará com acessibilidade em Libras. Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla, com opções a partir de R$20,00. Os Mamutes conta a trajetória de Leon em busca de um emprego em uma empresa de fast-food que produz hambúrgueres de carne humana. E, para isso, Leon precisa abater um mamute: uma pessoa considerada sem valor. A partir do dilema de Leon – tornar-se um caçador implacável ou resistir em nome de seus princípios? – a história provoca questionamentos sobre uma sociedade doente, sem perspectivas e de consumismo exacerbado.