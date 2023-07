BarraShoppingSul estreia programação de comédia e teatro nesta quinta-feira (27)

O BarraShoppingSul (Av. Diário de Notícias, 300) estreia neste mês um novo projeto, que oferece uma programação de espetáculos de comédia e teatro infantil. O Palco Barra será montado no Centro de Eventos do local. Para aproveitar as atrações artísticas, a ação acontece dentro do programa de relacionamento MultiVC, com um par de ingressos disponível a cada 500 pontos acumulados no aplicativo Multi, limitado a um resgate por CPF por espetáculo para clientes Green, dois para Silver e três para Gold. As entradas também podem ser adquiridas no balcão da promoção, em frente à loja Leitura, sempre por R$ 50,00, a inteira e R$25,00 a meia-entrada ou ingresso solidário, com doação de 1kg de alimento não-perecível.O evento começa nesta quinta-feira (27), às 20h, com um grande nome do humor nacional: Diogo Portugal, um dos precursores do estilo stand up comedy no Brasil. Com mais de 500 mil inscritos em seu canal no YouTube, Portugal faz, também, paródias e personagens. No dia seguinte, sexta-feira (28), às 20h, a vez será da atração gaúcha Pretinho Básico. Os humoristas e comunicadores transportam para o palco o ambiente que o público já está acostumado a acompanhar no programa de rádio.E o último domingo do mês (30), às 16h, tem a tarde reservada às crianças. A peça de estreia é Bob Zoom. O musical é comandado pela formiguinha azul, divertida e curiosa, que vem para entreter e ensinar as crianças por meio de histórias que despertam a curiosidade e a imaginação. Entre os nomes da comédia confirmados para os próximos meses, estão Hélio de La Penha, Fábio Rabin e Guri de Uruguaiana. Os pequenos ainda poderão assistir espetáculos como Beatles para Crianças, entre outros.