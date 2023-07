Casa de Cultura Mario Quintana lança catálogo da exposição Podium com atividades integradas nesta terça-feira (25)

A Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) apresenta, na próxima terça-feira (25), o catálogo da exposição Podium. As atividades começam às 18h, com uma conversa com os curadores Edson Luiz André de Souza e Elida Tessler na frente da Biblioteca Erico Verissimo, com o objetivo de estreitar o diálogo entre literatura e artes. Às 19h, na Sala Norberto Lubisco (Cinemateca Paulo Amorim), será exibido o documentário Epidemia de Cores, dirigido por Mário Eugênio Saretta. O filme, que aborda temas como arte, loucura e liberdade - tópicos presentes na exposição -, será seguido por um bate-papo com a psicóloga Bárbara Neubarth, uma das fundadoras da Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro.

A exposição Podium aconteceu na CCMQ no segundo semestre de 2022. A mostra reuniu trabalhos de dez artistas contemporâneos em diálogo com a obra homônima de Arthur Bispo do Rosário. Sob a curadoria da artista visual e professora Elida Tessler e do psicanalista Edson Luiz André de Souza, estabeleceu-se um diálogo com a obra de Bispo do Rosário através dos trabalhos de Amanda Teixeira, Eduardo Montelli, Letícia Bertagna, Maria Ivone dos Santos, Otacílio Camilo e Vivi Pasqual. Os destaques da exposição incluíram também também o fotógrafo cego esloveno naturalizado francês Evgen Bavcar, a guatemalteca Regina José Galindo e os artistas Natália Leite e Luiz Guides, que apresentaram obras produzidas na Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro.



A publicação bilíngue (português e espanhol) conta com textos de Edson Luiz André de Sousa, Elida Tessler, Elisandro Rodrigues, Guilherme Mautone e Andrei Moura. O projeto gráfico é assinado por Amanda Teixeira e contempla, ainda, registros da programação educativa paralela à exposição, aprofundando o debate sobre a produção artística contemporânea, a cultura popular e as relações estabelecidas entre arte e saúde mental. No evento de lançamento, o material será distribuído gratuitamente.