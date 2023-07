Oficina de Montagem com Zé Adão Barbosa aborda obra de William Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão

A Escola Casa de Teatro está com inscrições abertas para a Oficina de Montagem, curso ministrado por Zé Adão Barbosa, que existe há quase 30 anos, e já lançou grandes nomes no teatro e audiovisual. Os encontros acontecem a partir desta terça-feira (1) e vão até 7 de dezembro, nas terças e quintas-feiras, na sede da Casa de Teatro (Av. Cristóvão Colombo, 400). As inscrições podem ser realizadas no site da Escola.Na oficina, o diretor, com assistência de Bruno Busato, propõe uma imersão na obra de William Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão. No programa, acontece uma preparação técnica com estudo da voz, da expressividade corporal e improvisações. Em seguida, uma profunda análise da obra e dos personagens em questão que serão mostrados, ao final do curso, em um espetáculo teatral.É indicado para qualquer pessoa que queira exercitar seu potencial criativo e expressivo e experimentar a atuação através de técnicas corporais, vocais, improvisação, interpretação de textos, construção de personagem e cenas. No final, o aluno participa da montagem da peça, tendo assim seu primeiro contato com o público.