Mônica Martelli traz o espetáculo Minha Vida em Marte a Novo Hamburgo e Porto Alegre

Comédia teatral que já gerou uma versão cinematográfica, Minha Vida em Marte volta ao Rio Grande do Sul neste mês de julho. O espetáculo, com texto e interpretação de Mônica Martelli, terá única apresentação nesta quinta-feira (27) no Teatro Feevale (RS-239, 2755); e sessões nesta sexta-feira (28) e sábado (29) no Salão de Atos da PUCRS (Av. Ipiranga, 6681), sempre às 21h. Os ingressos para o Vale dos Sinos estão à venda na plataforma BlueTicket e para a capital gaúcha em TicketsForFun.Minha Vida em Marte traz a personagem Fernanda, casada há oito anos e em crise no casamento. A protagonista aparece tentando encontrar saídas para as intolerâncias diárias que a rotina traz, a falta de libido, o acúmulo de mágoas e as expectativas frustradas. De acordo com Mônica, a personagem luta contra medos: o da separação, o da solidão, o de ressignificar sua vida. “O medo de se separar com 45 anos numa sociedade machista onde a mulher não tem permissão para envelhecer", explica.Tendo como inspiração suas próprias experiências, Mônica traz ao teatro um monólogo bem-humorado que aproxima através do riso e se propões a levar homens e mulheres à reflexão. E assim a atriz se confirma como uma das autoras brasileiras que melhor traduzem o comportamento feminino moderno. Será que é possível voltar a se apaixonar pelo marido? Ou a solução é se separar? A comédia toca ainda em temas como traição, machismo, trabalho duplo da mulher e educação dos filhos.