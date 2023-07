Glau Barros leva samba a dois palcos nesta quarta (26) e quinta (27)

A sambista gaúcha Glau Barros traz sua interpretação do samba em dois shows diferentes nesta semana. Nesta quarta-feira (26), às 18h30min, a artista se apresenta na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara da Assembleia do RS (Praça Mal. Deodoro, 101) com o show Afro-Sambas. Já na quinta-feira (27), às 20h, no Teatro Sinduscon-RS (Av. Augusto Meyer, 146), Glau homenageia Clementina de Jesus. Ambos os espetáculos têm entrada franca, com doação de alimentos para o primeiro. Na primeira apresentação, Glau Barros traz à cena, acompanhada dos músicos Gilberto Oliveira (violão) e Mario Martins (pandeiro) o repertório do disco Afro-Sambas, de Baden Powell e Vinícius de Moraes, lançado em 1966. Além das canções do álbum original, outras cinco composições que se encaixam neste universo onde a música africana, o culto aos orixás e a cultura afro-diaspórica se fazem presente. Neste bônus musical, estará uma composição de Baden e Vinícius que não está no repertório do disco, Berimbau, e as demais músicas são dos autores gaúchos Mamau de Castro, Pâmela Amaro, Oliveira Silveira e Mestre Paraquedas.E no show de quinta-feira (27), que integra o projeto O Samba é meu dom - 10 anos de shows no Teatro Sinduscon-RS, a cantora presta uma homenagem, trazendo os 'cantos de trabalho' de Clementina, que são cantos negros tradicionais passados de geração em geração, as quais Clementina herdou da mãe e antepassadas escravizadas. Também as músicas que ela gravou ao longo de sua carreira, como as canções do folclore popular e composições de Paulinho da Viola, João Bosco, entre outros. Já no momento das músicas autorais, sambas de Zilah Machado, dentro dessa 'conversa' sobre a importância do afro e das mulheres na identidade do povo brasileiro, o samba Fuxico, do gigante Mestre Paraquedas, e o Afro-identidade, de Maumau de Castro, além de Brasil Quilombo, canção que dá nome ao seu último disco.Glau Barros desenvolve uma intensa e permanente carreira profissional desde 1990 na música, no teatro e no audiovisual. É cantora, atriz, figurinista. Em 2019 lançou no Theatro São Pedro o disco Brasil Quilombo, onde interpretou sambas de compositoras e compositores gaúchos, além de releituras de consagradas canções do gênero. Sucesso de público e crítica, Brasil Quilombo foi considerado pelo jornalista Juarez Fonseca o melhor álbum de samba lançado no RS nos últimos tempos. Nos anos seguintes, lançou em seu canal no YouTube a websérie 50 Sons da Glau, formada por cinquenta vídeos contendo uma canção e a história que a tornou significativa para a artista.