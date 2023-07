MARGS comemora 69 anos com programação especial

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS) anuncia uma programação especial comemorativa de seu aniversário. No dia 27 de julho, o Museu completa 69 anos de atuação e para festejar, o MARGS apresenta, entre quarta (26) e sábado (29), uma programação que envolve atividades como escuta coletiva, palestra e uma partida do jogo MARGS Portátil, relacionadas às exposições atualmente em exibição no Museu: Acervo em movimento, Terralíngua e Fios de memória. A programação completa, com links de inscrição, podem ser conferidas no site da casa. Além disso, serão oferecidas visitas técnicas com o objetivo de apresentar a rotina museológica e as práticas administrativas e organizativas da instituição, além de tratar da história do MARGS e de seus Acervos Artístico e Documental. Um momento especial será a inauguração das maquetes táteis do prédio do Museu, projeto de acessibilidade desenvolvido em uma parceria entre MARGS e o curso de Arquitetura da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). A cerimônia ocorrerá no Foyer do MARGS, local onde as maquetes permanecerão de modo permanente, e contará com representantes de ambas instituições e da Sedac.