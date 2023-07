Tony Bennett morre aos 96 anos em Nova York

O cantor Tony Bennett morreu nesta sexta-feira (21) aos 96 anos, nos Estados Unidos. O intérprete atemporal cuja devoção às canções clássicas americanas e habilidade para criar novos paradigmas em músicas como I left my heart in San Francisco teve uma carreira de décadas que lhe trouxe admiradores desde Frank Sinatra até Lady Gaga. Ele faria aniversário em apenas duas semanas.



A publicitária Sylvia Weiner confirmou a morte de Bennett à Associated Press, dizendo que ele morreu na cidade natal, Nova York. Não houve indicação de uma causa específica para a morte, mas Bennett foi diagnosticado com a doença de Alzheimer em 2016.



O último dos grandes cantores de salão de meados do século 20, Bennett costumava dizer que a ambição ao longo da vida era criar "um catálogo de sucessos em vez de discos de sucesso". Ele lançou mais de 70 álbuns, trazendo 19 Grammys - todos menos dois depois que ele chegou aos 60 anos - e desfrutou de um afeto profundo e duradouro de fãs e outros artistas.

ele esteve em Porto Alegre Em 2012,. Na era do uso de playback e todo tipo de tecnologia para amplificar a voz, Bennett deixou o público embasbacado ao cantar Fly me to the moon sem usar sequer o microfone em sua última apresentação no Brasil, ocorrida no Teatro do Sesi.