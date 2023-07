Pôr-se em arte é o novo projeto a ocupar a Vitrine CCMQ + RS Criativo a partir deste sábado (22)

A Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736) inaugura, neste sábado (22), às 14h, a nova ocupação do Vitrine CCMQ + RS Criativo. O projeto Pôr-se em Arte, que reúne coletivos, artistas e artesãos, foi um dos quatro selecionados por meio da chamada pública lançada este ano, e é a segunda iniciativa a ocupar o espaço Vitrine, localizado no andar térreo da Casa de Cultura, em 2023. A entrada é franca e a exposição pode ser visitada de sexta a domingo, das 13h às 20h, até setembro.



Chegam no Espaço Vitrine o grupo Canoa, o coletivo Araucária Arte em Lã, a oficina familiar de brinquedos de madeira Respira e Brinca e os artistas Nelson Baibich, Mogui (Morgana) e Patrícia Rangel, que tem como marca da sua produção um engajamento com o processo criativo consciente bem como com seus conteúdos inconscientes. Os processos criativos serão expostos e compartilhados com o público, apresentando não apenas os resultados estéticos e particularidades de produção, mas também as diferentes maneiras como a criação pode se dar, com cada participante trazendo sua forma artística-artesanal individual como contribuição para o conjunto.



Durante o período em que o projeto estiver no Espaço Vitrine, o público poderá se envolver na instalação Pôr-se em Arte, um grande tear construído em conjunto com o público, e também poderá conferir a proposta de economia circular chamada Quem troca muda? – uma oportunidade para atualizar os vasinhos de plantas das suas casas, já que trazendo uma muda de planta o público poderá trocar essa por outra que ele ainda não tenha.



Além disso, haverão peças artesanais e arte utilitária à venda, como mantas, almofadas, luminárias, brinquedos em madeira, colares, peças em cerâmica, desenhos originais de Baibich,potes em gesso e cimento feitos com reaproveitamento de vidro, além de reproduções fotográficas de aspectos arquitetônicos da CCMQ e itens como canetas, lápis e camisetas.

Idealizado por Patrícia Rangel, o projeto tem como proposta apresentar artistas e coletivos que trabalham com a arte a partir de uma perspectiva consciente da relevância do aspecto terapêutico da auto-expressão artística e criativa. Com este objetivo, c