Coletivo de Mães da Ufrgs ilustra painel do projeto Grafite de Giz no Centro Cultural da universidade

Na terceira edição do Grafite de Giz deste ano, o Coletivo de Mães da Ufrgs é convidado a ilustrar o painel da entrada do Centro Cultural da Ufrgs (Rua Eng. Luiz Englert, 333). A execução do trabalho pode ser acompanhada pelo público nesta segunda-feira (24), a partir das 9h. No mesmo dia ocorre um bate-papo com o coletivo, às 17h. A entrada é franca e o painel do coletivo pode ser visitado até 21 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. Criado em 2020 durante o Ensino Remoto Emergencial, o Coletivo de Mães da Ufrgs debate políticas de permanência para mães, pais, cuidadoras e cuidadores de crianças na universidade. Atualmente, conta com cerca de 155 participantes, entre mães estudantes, servidoras técnico-administrativas e docentes. O grupo mantém encontros mensais na Casa Acolhe Infâncias, na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança (Esefid/Ufrgs), com o objetivo de oferecer um espaço de acolhimento, compartilhar e articular os direitos das mães e gestantes na Ufrgs, aumentando a conscientização sobre a experiência da maternidade dentro da universidade. As responsáveis pela elaboração do painel no Centro Cultural são Andréia Navarro Moreira, Du Ribeiro, Luisa Crepaldi, Maria Terra e Vau.O Grafite de Giz é um projeto desenvolvido desde 2019, com curadoria da professora Laura Castilhos, do Instituto de Artes. Ainda em 2023, ele contará com a participação de Brünet e Viktor Steinmetz e Antônio Augusto Bueno.