Pedro Heylmann toca Mozart, Beethoven e Debussy no Projeto Solo Piano desta segunda (24)

Egresso da graduação em Música da Ufrgs, o pianista Pedro Heylmann, atualmente radicado na Alemanha, é o convidado do projeto Solo Piano no mês de julho. Ele apresenta recital no Centro Cultural da Ufrgs (Rua Eng. Luiz Englert, 333), trazendo clássicos da música de concerto como Mozart e Beethoven. O espetáculo será nesta segunda-feira (24), às 12h30min, com entrada franca.



Pedro vive na Alemanha desde 2016. Concluiu sua especialização e seu mestrado na Escola Superior de Música de Münster, e hoje atua como professor de piano e teoria musical na Escola de Música da Cidade de Iserlohn, além de realizar intensa atividade como camerista e solista.



Em visita à Ufrgs, Pedro interpreta um programa de obras contrastantes, compostas por compositores de três períodos distintos da história da música: Sonata KV 330, em Dó Maior, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791); Images I, de Claude Debussy (1862-1918); e Sonata nº 30, op. 109, em Mi Maior, de Ludwig van Beethoven (1770-1827).



Parceria do Centro Cultural da Ufrgs com o Programa de Pós-Graduação em Música do Instituto de Artes da Ufrgs, o projeto foi criado em 2019, e tem curadoria do prof. Ney Fialkow. Consiste em recitais mensais, sempre na última segunda-feira do mês (em julho, o recital foi antecipado em função da agenda de viagem do convidado), no Espaço Figueira do Centro Cultural da UFRGS, que abriga um piano da marca Kawai, de cauda.

A proposta é oportunizar um momento de escuta e contemplação em meio à rotina apressada do campus central da Universidade, além de criar um espaço para o contato do público com o trabalho dos alunos de pós-graduação em piano da Ufrgs, bem como de eventuais convidados de outras instituições de ensino.