Instituto Estadual do Livro e Theatro São Pedro homenageiam os 100 anos de Lara de Lemos

O Instituto Estadual do Livro (IEL) e o Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) realizam nesta terça-feira (25), às 18h30min, uma homenagem ao centenário de nascimento da poeta gaúcha Lara de Lemos. O evento terá um debate sobre a autora com a participação das professoras e pesquisadoras Cinara Antunes Ferreira e Maria da Glória Bordini, além da leitura de poemas de Lemos realizada por Antonio Hohlfeldt e Alice Kuhn. A entrada é franca. Lara de Lemos (1923-2010) publicou mais de uma dezena de obras, tendo atuado também como professora, jornalista e tradutora. Ao longo de sua trajetória, a autora recebeu diversos prêmios e condecorações, como o Prêmio Jorge de Lima, do Instituto Nacional do Livro, por Aura Amara; Prêmio Açorianos de Literatura: Poesia, por Dividendos do Tempo; Diploma de Mérito Cultural, pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, em reconhecimento pelo seu trabalho em prol da Cultura; Diploma de Personalidade Cultural, pela União Brasileira de Escritores. A obra de Lara de Lemos é reconhecida por importantes críticos literários e é composta por títulos como Poço das Águas Vivas (1957), Canto Breve (1962), Aura Amara (1969), Hai kais (1989) e Passo em Falso (2006), sendo este último publicado pelo IEL, assim como Amálgama (1974) e Antologia poética (2002).