Artista visual Paulo Corrêa ministra oficina gratuita nesta sexta-feira (28) em Canoas

O artista visual Paulo Corrêa ministra, nesta sexta-feira (28), a oficina Terragrita - Liberdade Criativa na Casa das Artes Villa Mimosa (Av. Guilherme Schell, 6.270 - Canoas), das 9h às 12h (turma 1) ou das 14h às 17h (turma 2). O projeto convida o observador a dialogar com figuras humanas que evocam a resistência da ancestralidade afro-brasileira. Os alunos serão estimulados livremente para o processo criativo com materiais reciclados e naturais. A atividade é voltada a jovens, adultos, alunos e professores da rede pública, gestores culturais e pessoas com deficiência. A coordenação é da socióloga Michelle Stephanou. As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo Instagram @terragrita ou pelo link, com vagas limitadas.A base de trabalho da oficina será o papelão descartado, papel resistente, com estrutura ondulada, que é responsável pelo seu bom desempenho. Já as tintas utilizadas, são pigmentos naturais, com cores variadas de terra, cascas de árvores, urucum, pó xadrez e carvão. A sustentabilidade está no material acessível, que com a orientação de Paulo Corrêa, busca o primor técnico e criativo. A oficina busca a valorização da oralidade e dos saberes tradicionais, com o diálogo servindo de elo para a inclusão social.O projeto Terragrita ainda dará origem a uma exposição coletiva em outubro deste ano, também na cidade de Canoas. A mostra vai reunir obras do artista visual e as realizadas nas oficinas, com curadoria de Sabrina Stephanou. As criações de Paulo Corrêa são telas produzidas com materiais reciclados. A questão étnica fica implícita nas obras visuais, que transitam e mesclam diversas técnicas: da pintura à colagem e recorte de papelão, utilizando tinta acrílica e pigmentos naturais, sempre valorizando a liberdade criativa e pluralidade de expressões culturais.