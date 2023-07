Show transforma músicas de Lupícinio Rodrigues em jazz neste domingo (23)

Neste domingo (23), às 17h, um quarteto de jazz gaúcho se reúne para interpretar "jazzisticamente" alguns dos clássicos de Lupicínio Rodrigues. No encerramento da exposição Lupi, pode entrar que a casa é tua, o Farol Santander (rua Sete de Setembro, 1028) traz uma edição especial do Jazz Day, transformando em jazz clássicos do gênio da Ilhota. Não será cobrado ingresso para apresentação, apenas o ingresso para visita à exposição, no valor de R$ 17,00 com opções de meia entrada, à venda na bilheteria. Músicas como Volta, Um favor, Ela disse-me assim, Loucura e Nervos de aço, vão estar no repertório do grupo, formado por Javi Contrera (sax), Fernando Spilari (piano), Mateus Albornoz (contrabaixo) e Bruno Braga (bateria). Formado como Instrumentista Superior, no Conservatório Felix T. Garzon e na Universidade Nacional de Villa Maria, em Córdoba, Argentina, o saxofonista Javi Contrera colaborou com a Banda Sinfônica da Província de Córdoba, no festival de jazz daquela cidade, antes de mudar-se para Porto Alegre, onde desenvolve carreira no cenário jazzístico da Capital. Fernando Spillari é pianista e compositor graduado pela Ufrgs. Como pianista, fez parte de diversos grupos, alguns ainda em atividade como, por exemplo, o Tributo a Elvis Presley com Di Light, intérprete premiado. Atualmente, além das bandas, ainda acompanha alguns outros artistas de destaque no cenário musical do RS. Mateus Albornoz é contrabaixista, cantor e compositor. Atuou e atua em diversos projetos musicais no RS como Trabalhos Espaciais Manuais (TEM), Tributo Elis, Som do Vento, Axé Rollon, entre outros. Se apresentou em festivais, casas de shows e teatros em inúmeros municípios do RS, além de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná. Bruno Braga participou de 4 edições do CIVEBRA - Curso Internacional de Verão da Escola de Música de Brasília, onde estudou com grandes nomes da bateria brasileira, como Edu Ribeiro, Paulo Braga, Kiko Freitas e Rafael Barata. É formado em Licenciatura em Música pelo IPA, possui Pós-graduação em música popular pela faculdade Souza Lima & Berklee (SP) e atua como professor de bateria e prática de conjunto há mais de 10 anos. Integrante da banda Marmota há 8 anos, fez turnê por paises da Europa e possui 2 álbuns gravados com a mesma - o segundo recebeu 3 indicações ao Prêmio Açorianos de Música.