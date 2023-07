Espaço Amelie promove feira do livro e do cartum neste sábado (22)

Neste sábado (22), a partir das 15h, o Espaço Amelie promove uma mostra de cartum e uma feira do livro na praça João Paulo I (Rua Vieira de Castro, 439). O artistas do traço estarão desenhando ao vivo e, ao mesmo tempo, ocorre uma feira do livro e das produções gráficas com sessão de autógrafo de vários autores. A entrada é franca.Estarão presentes no evento artistas e escritores como Santiago, Fabiane Langona, Zoravia Bettiol, Mauren Veras, Hals, Moa, Edegar Vasques, Schroeder, Pomba, Bier, Paulo de Tarso Ricordi e tantos outros talentos que fazem do Rio Grande do Sul um dos estados com grande concentração de premiados desenhistas de humor em todo o mundo. Também haverá sessão de autógrafos dos escritores e desenhistas. Editoras como Libretos e Casa Verde estarão expondo suas publicações.