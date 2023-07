RockingPOA celebra o rock com shows em evento nesta sexta-feira (21)

Nesta sexta-feira (21), a partir das 18h, a região do Quarto Distrito de Porto Alegre (Rua Santos Dumont, 710) recebe a primeira edição do RockingPOA. Realizado no mês em que é celebrado o Dia Mundial do Rock, o evento tem entrada gratuita e mistura comunicadores, bandas e roqueiros consagrados do cenário gaúcho. A curadoria do festival e o line-up são encabeçados por Rafael Malenotti, vocalista do Acústicos e Valvulados, grupo formado no início dos anos 90, na capital do Rio Grande do Sul. Também confirmaram presença Frank Jorge, voz e baixo do Graforréia Xilarménica e autor do clássico Amigo Punk; Carlinhos Carneiro, das bandas Bidê ou Balde e Império da Lã; Pop Top, com hits pop e rock; a Stones Blues Band, trio que se juntou em 2017 para homenagear a obra dos Rolling Stones; e o comunicador Lelé Bortholacci, com rocks clássicos de diversas épocas.