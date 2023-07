Adriana Calcanhotto estreia nova turnê neste fim de semana em Porto Alegre

Depois de percorrer diversas cidades portuguesas, a cantora gaúcha Adriana Calcanhotto apresenta sucessos da carreira e canções de Errante, seu décimo terceiro álbum de estúdio, no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), neste sábado (22), às 20h, e domingo (23), às 18h. Os ingressos estão à venda no site da casa, por valores a partir de R$ 75,00.Um dos nomes mais relevantes da música brasileira contemporânea, Adriana Calcanhotto escolheu a sua cidade natal para inaugurar a perna nacional de sua nova turnê. A cantora e compositora desembarca em Porto Alegre com o espetáculo Errante – homônimo ao seu álbum mais recente, lançado em março deste ano – pouco depois de encerrar passagem por palcos portugueses em junho.Além das 11 canções do novo trabalho, o repertório do show também traz clássicos da sua discografia, como Mais Feliz e Naquela Estação, música de João Donato, Caetano Veloso e Ronaldo Bastos que Adriana não canta desde a turnê de Enguiço, seu disco de estreia.A ideia de iniciar a turnê em Portugal e a etapa brasileira em Porto Alegre está atrelada ao conceito do novo álbum, no qual a cantora mergulha nas próprias origens e na necessidade de andar, de estar em constante movimento.