Concerto no Theatro São Pedro celebra Dia Estadual do Fado nesta quinta (25)

Nesta terça-feira (25), às 20h, o Theatro São Pedro recebe o Concerto do Dia Estadual do Fado, que celebra as raízes das terras portuguesas com o grupo Alma Lusitana. Os ingressos estão à venda no site da casa, por valores a partir de R$ 40,00. O espetáculo homenageia o Dia Estadual do Fado, comemorado em 1 de julho, que faz partedo calendário oficial de eventos do estado. A data escolhida refere-se ao nascimento de Amália Rodrigues, a maior cantora de fado de todos os tempos, que propagou a cultura, o idioma e a música de Portugal ao longo de sua vida.O repertório inclui músicas como A Portuguesa, um dos símbolos nacionais de Portugal,Casa Portuguesa, uma das canções mais conhecidas do país, Julia Florista, fado que conta a história de uma mulher que vendia flores pelas ruas de Lisboa e cantava fados com a sua voz melodiosa. O espetáculo conta também com o apoio institucional do Vice Consulado de Portugal em Porto Alegre, Embaixada de Portugal em Brasília e do Instituto Camões.O grupo Alma Lusitana iniciou suas atividades em 2005, é o único grupo de fado do sul do país, formado por Jéferson Luz na guitarra portuguesa, Julia Machado na voz, Mauricio Montardo e André Sanvicente nos violões.