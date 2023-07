Shana Müller canta a América em show no Theatro São Pedro nesta quinta-feira (20)

A cantora Shana Müller apresenta o show Canto de América, nesta quinta-feira (20), às20h. O espetáculo volta ao Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), a exemplo da sua estreia em 2022 na comemoração do Aniversário de Porto Alegre, durante a programação do Sarau do Solar especial. Os ingressos estão à venda no site da casa, por valores a partir de R$ 20,00.Com 19 anos de carreira, a cantora tem maturidade artística para realizar um espetáculo todo em espanhol interpretando e imprimindo sua personalidade em canções gravadas por grandes referências de sua carreira, com a cantora argentina Mercedes Sosa. A escolha do repertório foi feita a partir de músicas que já estão nas canjas dos seus shows e outras que canta com amigos, mas não foram incluídas como músicas de trabalho, já que Shana sempre fez questão de consolidar suas interpretações em português.As influências de ícones como Teresa Parodi, Violeta Parra, Chabuca Granda, entre outras, decisivas na construção artística de Shana, trazem a temática da mulher latino-americana em ritmos como bolero, tango, milonga, chacarera e zamba. O show evidencia a presença da miscigenação dos povos espanhol e indígena na música da América, que nos aproxima tanto dos sotaques musicais e folclóricos de países como Argentina e Uruguai.Shana vai dividir o palco com os músicos Felipe Barreto, violinista parceiro de estrada dacantora, o acordeonista Guilherme Goulart, o pianista Adriano Wiger e, os percussionistas Bruno Coelho e Giovani Berti.