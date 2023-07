Oppenheimer estreia nesta quinta-feira (20) e conta história do criador da bomba atômica

Longa do aclamado cineasta Christopher Nolan (A Origem, Interestelar, Tenet), o épico Oppenheimer estreia nesta quinta-feira (20) em cinemas de todo o páis. O filme conta a história de J. Robert Oppenheimer, físico criador da bomba atômica. Oppenheimer é um thriller épico filmado em IMAX que leva o público ao cerne do pulsante paradoxo vivido pelo enigmático homem que deve arriscar destruir o mundo para tentar salvá-lo.Baseado no livro vencedor do Prêmio Pulitzer “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” (Prometeu Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer), de Kai Bird e Martin J. Sherwin, o filme é estrelado por Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer e Emily Blunt como sua esposa, a bióloga e botânica Katherine “Kitty” Oppenheimer.