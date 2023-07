Tributo a Led Zeppelin faz shows no Teatro do Sesc Alberto Bins nesta sexta (21) e sábado (22)

Um dos maiores tributos a Led Zeppelin do Brasil, a banda Presence Led Zeppelin faz shows no Teatro do Sesc Alberto Bins (Avenida Alberto Bins, 665), nesta sexta-feira (21) e sábado (22), às 20h. Além dos hits marcantes, as performances usam de vários elementos para transportar o público a um concerto de rock da famosa banda britânica nos anos 1970. Os ingressos estão à venda na Sympla ou na bilheteria da casa, por valores a partir de R$ 40,00.Na apresentação de cerca de duas horas, estão instrumentos musicais incluindo a famosa guitarra de dois braços do solo de Stairway to Heaven e a bateria de acrílico cor âmbar de Moby Dick, além de figurinos e a performance visceral dos improvisos de Dazed And Confused. A Presence Led Zeppelin é composta por Matheus Strasburg Raaber, Bruno da Rosa Lacerda, Rafael Ribeiro Pereira e Maurício Vedovato Mendes.