Rita Zart apresenta composições autorais em show na Fundação Ecarta neste sábado (22)

A cantora e compositora Rita Zart leva para a Fundação Ecarta (Avenida João Pessoa, 943) o show Suave, onde apresentará composições de seu repertório, parcerias inéditas e versões de artistas que inspiram sua trajetória. A apresentação integra o projeto Ecarta Musical e acontece neste sábado (22), às 18h, com entrada franca.Com arranjos minimalistas, acompanhada de Viridiana na guitarra e Bruno Vargas, no baixo, a artista destaca sua rede de parcerias com compositoras contemporâneas do RS como Gabriela Lery, Nina Nicolaiewsky e Nina Fola. No repertório, músicas como Viagem ao fundo de mim, Apatia, Vaza, O que range, Tempo tabu e Linguagem.Em 2023 ganhou o prêmio Profissionais da Música de melhor produtora de trilhas para cinema. Seu primeiro trabalho autoral solo, o EP O Que Range foi lançado em 2019. Em 2022 lançou seu 3º clipe, da música O Que Range, o single Tempo Tabu, e voltou aos palcos com shows no Teatro de Arena e em projetos como Som no Terraço CCMQ e Paralelo Festival.