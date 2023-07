Feira Garganta promove festival de artes visuais e de música no Goethe-Institut Porto Alegre

A terceira edição da Feira Garganta, evento dedicado à valorização e promoção de artistas visuais e editoras independentes, acontecerá nesta sexta-feira (21), das 18h às 22h, e sábado (22), das 14h às 20h. A feira acontece no Goethe-Institut Porto Alegre (Rua 24 de Outubro, 112), com espetáculo de abertura com Paola Kirst e François Muleka, às 20h de sexta-feira, e reunindo mais de 35 artistas, coletivos e publicadores de quatro Estados. A entrada na feira é gratuita e os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos na Sympla, por valores a partir de R$ 30,00.A feira gráfica oferece aos visitantes uma oportunidade única de mergulhar na diversidade da produção autoral em diversas formas de expressão, como fotografia, gravura, cerâmica, ilustração, desenho, pintura e livros experimentais. Além disso, haverá apresentações musicais e uma mesa voltada para o território das publicações independentes, com curadoria da Editora Estúdio Mar Edições.Para a curadoria e produção dos espetáculos no auditório do Instituto, o evento conta com a parceria da produtora OCorre Lab, que fomenta projetos autorais na área da música. Na sexta-feira (21), a partir das 20h, o público apreciará as apresentações de Paola Kirst, com Pigarra, e François Muleka, com Cerebrare.